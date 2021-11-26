Зеленський про медіавійну з Ахметовим: У нас не країна під назвою ДТЕК
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Президент вважає неправильними воювати з Україною.
Про це глава дрежави сказав під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас країна під назвою Україна, а не країна під назвою ДТЕК. Ключів від держави у неї немає", - заявив президент.
Зеленський вважає неправильним те, що бізнесмен воює з Україною.
"Ви можете не зі зла, Савіку, служити олігархам. Але ви служите... Ви є одним із дестабілізаторів ситуації в країні", - сказав президент журналісту Савіку Шустеру.