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Зеленський про медіавійну з Ахметовим: У нас не країна під назвою ДТЕК

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Зеленський про медіавійну з Ахметовим: У нас не країна під назвою ДТЕК
Президент вважає неправильними воювати з Україною.

Про це глава дрежави сказав під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас країна під назвою Україна, а не країна під назвою ДТЕК. Ключів від держави у неї немає", - заявив президент.

Зеленський вважає неправильним те, що бізнесмен воює з Україною.

"Ви можете не зі зла, Савіку, служити олігархам. Але ви служите... Ви є одним із дестабілізаторів ситуації в країні", - сказав президент журналісту Савіку Шустеру.

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Топ коментарі

  • Иван Петров 46dae11c
    Таки да, у нас "квартал 95".
  • Хм e927b159
    Пока это чмо пиарилось на канала Ахметова, то все было отлично это была отличная журналистика, но только его начали критиковать, все это уже нарушение свободы слова и так далее, двуличная тварь!
  • Владимир Иванец
    Точняк! У нас галимый бенястан.
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