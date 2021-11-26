Зеленський про операцію з "вагнерівцями": Якби бойовики захопили літак - Ердоган би нам ніколи цього не пробачив

Спецоперація щодо "вагнерівців" - це була не операція України, українців в неї просто втягнули.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якби літак захопили бойовики ПВК, то президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього б не пробачив.

Зеленський зазначив, що на літаку турецьких авіаліній, який летів з Мінська, були звичайні люди.

"А коли ви пропонуєте, щоб знизився літак і ми його приземлили в Україні... А якщо бойовики захоплять цей літак? Може.. Це він мені каже... Я сказав, що це не наша операція, вона не продумана. Після Америки він (тодішній керівник ГУР Максим Бурба. - Ред.) хоче мене посварити (з Туреччиною. - Ред.)... Не мене, а Україну втягнути в великий скандал з Ердоганом. Він би нам ніколи цього не пробачив", - заявив Зеленський.

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