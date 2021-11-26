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Зеленський спростував чутки про можливість введення воєнного стану: Люди бояться, інвестори йдуть від нас

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Зеленський спростував чутки про можливість введення воєнного стану: Люди бояться, інвестори йдуть від нас
Глава держави Володимир Зеленський назвав чутками інформацію про можливість введення воєнного стану в Україні.

Про це Зеленський зазначив сьогодні на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ..

Зокрема, він відреагував на заяву лідера Радикальної партії Олега Ляшка про те, що в грудні нібито буде введено воєнний стан.

"Воєнний стан буде введено, він сказав. Для чого? Він розуміє, що відбувається з людьми, з ринками? Люди бояться, інвестори починають йти після фрази воєнний стан. Це я і кажу - війна не зі мною", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Andriy
    військовий стан не зупинить людей. протести в будь якому випадку будуть, тому що ти все для цього робиш. Майдан - це тільки питання часу
  • Alexey Chernyavsky
    Инвесторы идут именно от ВАС!
  • Nikol Kovalenko
    "...війна не зі мною", - сказав Зеленський.
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    А что еще может сказать четырежды уклонист.
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