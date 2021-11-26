Зеленський спростував чутки про можливість введення воєнного стану: Люди бояться, інвестори йдуть від нас
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Глава держави Володимир Зеленський назвав чутками інформацію про можливість введення воєнного стану в Україні.
Про це Зеленський зазначив сьогодні на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ..
Зокрема, він відреагував на заяву лідера Радикальної партії Олега Ляшка про те, що в грудні нібито буде введено воєнний стан.
"Воєнний стан буде введено, він сказав. Для чого? Він розуміє, що відбувається з людьми, з ринками? Люди бояться, інвестори починають йти після фрази воєнний стан. Це я і кажу - війна не зі мною", - сказав Зеленський.