Зеленський про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: "Нічого тут страшного немає. Не хочу звертати на це велику увагу"
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Президент Володимир Зеленський прокоментував ДТП за участі "слуги народу" Олександра Трухіна.
Про це президент заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується Трухіна. Я сам не розумію, чому не була закінчена... Десь читаю, якісь ЗМІ запитують. Було ДТП, нічого тут страшного немає. Не хочу звертати на це велику увагу. Була експертиза і найближчим часом вона має бути. А потім вже результат", - зазначив президент.
"Є відео, я так розумію. Частково відео говорить про те, що його за кермом не було", - додав Зеленський.