В ОРДЛО прибула група кадрових військових РФ для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує направляти кадрових російських офіцерів та військовослужбовців контрактної служби окремих військово-облікових спеціальностей для виконання завдань у складі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР Міноборони у фейсбуці.

За даними ГУР, цього тижня на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях прибула чергова група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів.

Разом з тим, активізація застосування противником розвідувально-диверсійних груп та інтенсивне мінування місцевості призводять до втрат серед особового складу окупантів.

"Такі випадки російський пропагандистський апарат намагається приховати і використати інформацію про факти загибелі особового складу на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації Об’єднаних сил", - повідомили у ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові РФ розпочали масштабні навчання в ОРДЛО, - розвідка