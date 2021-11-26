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Єрмак - потужна людина, йому довіряє керівництво найкращих розвідок різних держав, - Зеленський

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Єрмак - потужна людина, йому довіряє керівництво найкращих розвідок різних держав, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак потужна людина.

Про це Зеленський повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"З паном Єрмаком говорить на сьогодні керівництво найкращих розвідок різних держав. Всіх наших партнерів, також голови апаратів різних президентів. Його знають повністю", - сказав президент.

Також глава держави закликав не порівнювати історю Єрмака з колишнім головою МВС часів Януковича Віталієм Захарченко.

"Єрмак не вбивав людей і не давав таких команд. Пан Єрмак навпаки повертав людей, яких Порошенко повинен був повернути додому. Це зробив Єрмак. ... Я вважаю, недоцільно втрачати потужну людину", - сказав президент.

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Топ коментарі

  • Tema9
    Бутусов, смали шмарклю!
  • Підлога Маккартні
  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Сегодня лучшее выступление 95-го квартала, самое смешное
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