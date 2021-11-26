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Єрмак ніяких наказів не давав, він не мав ні можливості, ні повноважень, - Зеленський про роль голови ОПУ в спецоперації щодо "вагнерівців"

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Єрмак ніяких наказів не давав, він не мав ні можливості, ні повноважень, - Зеленський про роль голови ОПУ в спецоперації щодо "вагнерівців"
Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак не приймав ніяких рішень і не віддавав наказів щодо операції з "вагнерівцями".

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо "вагнерівців", він не приймав рішень, ніяких наказів не давав, він не мав ні можливості, ні повноважень", - заявив глава держави.

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Топ коментарі

  • kelt kant
    ЮРИЮ БУТУСОВУ РЕСПЕКТ!!! Молодец, сказал в лицо предателю и гопнику то, что никто не осмелился.
  • Владимир Парфянов
    Президент Зеленський знову збрехав... Зі слів Бурби, екс-начальника воєнної розвідки України, саме Єрмак передав йому усну вказівку Президента Зеленського про перенесення терміну реалізації операції по вагнерівцям... У чому проблема? Перевірити Бурбу та Єрмака на поліграфі і все стане на свої місця...
  • игор ємець
    квартал сменил вывеску на ОП и гастролирует по стране, но уже за государственный счет
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