Єрмак ніяких наказів не давав, він не мав ні можливості, ні повноважень, - Зеленський про роль голови ОПУ в спецоперації щодо "вагнерівців"
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Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак не приймав ніяких рішень і не віддавав наказів щодо операції з "вагнерівцями".
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо "вагнерівців", він не приймав рішень, ніяких наказів не давав, він не мав ні можливості, ні повноважень", - заявив глава держави.