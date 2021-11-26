Мені набридло, коли говорять, що в нас країна олігархів, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський прокоментував законопроект про олігархів.
Про це Зеленський заявив під час пресмарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Я зустрічався із сильними світу всього. Я ж пояснював, у чому питання цього закону (про деолігархізацію. - Ред.). Мені набридло, що говорять, що в нас країна олігархів", - сказав президент.
"Це історія іміджева. Про те, що в нас не буде олігархів, або будуть. І всі будуть бачити, скільки їх", - зазначив Зеленський.