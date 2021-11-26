Зеленський про рекордну смертність від COVID-19 в Україні: Ці смерті не через те, що у нас немає кисню - люди звертаються до лікарів в останній момент

Президент України Володимир Зеленський задоволений теперішніми темпами вакцинації.

Про це він повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я задоволений тільки однією статистикою: що у нас 273, 275, 300 тис. вакцинованих щодня. Це в рази більше, ніж на початку. Це гарна новина. Я не задоволений кількістю смертей. Ці смерті не через те, що у нас немає кисню. На жаль, у нас люди, особливо поважного віку, звертаються в останню мить, в останній момент. У нас люди не помирають на вулицях, як це було чи є в деяких державах. На жаль, вони звертаються за день до смерті, коли дома пройшли період, в який їм можна було краще допомогти. Або навіть не звертаються. Також у нас велика кількість людей в цій статистиці, які хворіють іншими хворобами. І на момент їх смерті йде перевірка і кажуть, що у них є ще й COVID-19. Зараз статистика краща. Ми бачимо спад захворюваності. Я вважаю, що це пов’язано з вакцинацію", - заявив Зеленський.

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Президент додав, що вважає нинішнього очільника МОЗ гарним міністром і він довіряє йому в питаннях статистики.

Зеленський також сказав слова вдячності лікарям, які лікують хворих на COVID-19.

Разом з тим, він зазначив, що в статистиці можуть бути помилки, а також маніпуляції, пов’язані, на думку президента, з бажання медиків отримувати доплати за лікування COVID-пацієнтів.