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Зеленський про продаж серіалів "Кварталу 95" російському телебаченню: "Я не беру участі в оперативній діяльності, я все віддав, мене це не цікавить"

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Зеленський про продаж серіалів "Кварталу 95" російському телебаченню: "Я не беру участі в оперативній діяльності, я все віддав, мене це не цікавить"
Президент України Володимир Зеленський не цікавиться діяльністю студії "Квартал 95".

Про це він повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Я вийшов з компанії, бренди, які мені належать, "Вечірній квартал", "Розсміши коміка" і так далі - так, у мене є права на ці бренди. … Я не беру участі в оперативній діяльності, я все віддав, мене це не цікавить. У мене велика любов до хлопців із "Вечірнього кварталу", - сказав Зеленський.

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Коментуючи прохання журналістів дати оцінку, чому продукція "Кварталу 95" демонструється на російських телеканалах, на які накладені санкції РНБО, президент сказав: "Зі шведами студія "Квартал 95" уклала договір, мені здається років за 10 до початку війни. Це був наш, тоді ще наш, ексклюзивний партнер.… Вони продають товар студії "Квартал 95" у 40 країн. Ось що відбувалося і відбувається".

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Голий, босий ..."
    Тільки бабло на рахунки падає і падає.
  • Scorpman Y
    кАнешно "не цикаве" - бабло идет через офшоры и в офшоры зеЛоха, а иное его не интересует
  • Агамемнон
    Лживая, мерзкая тварь.
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