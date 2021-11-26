США, Британія, Туреччина, Канада та друзі з ЄС будуть нас підтримувати, якщо почнеться масштабний наступ РФ, - Зеленський

Союзники пообіцяли Україні допомогу в разі масштабного наступу Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми публічно і не публічно отримали дуже пряму інформацію від США, від Британії, від Туреччини, від країн Європейського союзу, наших друзів, від Канади, що вони у будь-якому випадку на нашому боці і будуть нас підтримувати, якщо щось почнеться. Як це буде на практиці, я не знаю. Чітких речей я не отримував. Всі сигнали ми отримуємо", - заявив Зеленський.

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