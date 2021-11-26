Зеленський про переговори з РФ по транзиту газу: "Ми сказали, що знизимо собівартість – буде менше ніж будь-яким потоком, але Росія на це не пішла"

Росія заявляє про готовність продовжити контракт щодо транзиту газу через Україну, але жодних переговорів з цього питання немає.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"У контракт (щодо транзиту газу з "Газпромом". – Ред.) до 2024 року. Ми за продовження транзиту нашого газу. Ми навіть сказали, що окрім контракту, готові збільшити транзит. Дозволяють наші потужності. Я вважаю, що це був вдалий крок. Ми сказали: давайте знижувати собівартість транзиту – буде менше ніж будь-яким іншим потоком. Ми готові, але Росія на це не пішла. Я чув риторику з російської сторони, що вони готові на продовження контракту на транзит. Предметних зустрічей між нашими людьми, наприклад НАКом ("Нафтогаз". – Ред.) і "Газпомом" не було. (І про закупівлю газу. – Ред.) не йдеться", - заявив Зеленський.

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