Україна ніколи не нападала на Росію, у нас в голові такого немає, - Зеленський

Україна ніколи не нападала на Росію і не планує ніякого наступу.

Про це глава держави повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в останні два тижні з'явився сигнал про те, що "українці починають ескалацію".

"Мені ця історія не дуже подобається, тому що вони шукають для себе фундамент, щоб потім сказати "чому". Тому що історія захисту того чи іншого населення - ми цю історію пройшли. Я російською хочу сказати, що Україна ніколи не нападала на Росію, у нас в голові такого немає. Коли вони кажуть "ескалація біля кордонів з Росією" - погана історія і риторика. Тому що це не кордон, а контактна лінія між Україною та окупованою Україною", - зазначив Зеленський.

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