Україна закликає міжнародних партнерів працювати над комплексним пакетом стримування Росії від подальшої агресії, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову із Державною секретаркою у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Глава української дипломатії детально розповів його британській колезі про загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українських кордонів, масовану російську пропаганду та деструктивні дії Москви в рамках існуючих переговорних майданчиків.

"Російська Федерація цілеспрямовано підважує Нормандський формат, незважаючи на активні зусилля України, Франції та Німеччини задля відновлення його роботи. Російська делегація фактично заблокувала діяльність Тристоронньої контактної групи. Збройні формування РФ унеможливлюють доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях", - зазначив міністр.

За його словами, на тлі цих деструктивних дій Росія посилює військову присутність поблизу кордонів нашої держави, веде ворожу риторику на рівні офіційних осіб та поширює дезінформацію.

Кулеба підтвердив відданість політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту і наголосив на важливості консолідації міжнародної спільноти задля зміцнення безпеки України та Європи на тлі російської загрози: "Ми закликаємо наших партнерів спільно працювати над комплексним пакетом стримування Росії від подальшої агресії, який включатиме, зокрема, посилення санкційного тиску та зміцнення оборонних спроможностей нашої держави".

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Міністр подякував за солідарність Великої Британії, підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та готовність сприяти зміцненню її безпеки.

Кулеба та Ліз Трасс скоординували позиції напередодні засідання міністрів закордонних справ держав-членів НАТО в Ризі 30 листопада - 1 грудня, участь в якому також візьмуть Україна та Грузія.