Сьогодні відбудеться прем'єра художньо-документального фільму про боротьбу українського народу "Шлях поколінь"

Історія цього фільму розповідає про київського хлопця, який вважає, що війна в Україні його не стосується. Одного разу він потрапляє на Волинь разом із своєю дружиною і там з ним від відбуваються певні зміни.

Сюжет фільму повертає нас в минуле століття, де українські повстанці воюють проти німецьких нацистів і радянських окупантів, передає Цензор.НЕТ.

Все закінчується сучасною війною і боями в східній Україні.

Автор фільму: журналіст, кінопродюсер - Михайло Ухман. Його метою було зберегти у фільмі події визвольної боротьби минулого століття і сучасну війну. Саме під цей сюжет писався сценарій фільму.

Тако ж у фільмі збережені живі повстанці - Ганна Абрамчук- Зелена - 93 роки і Степан Петраш - 97 років.

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У фільмі знімалися відомі українські актори: Лариса Руснак, Володимир Ніколаєнко, Олексій Паламаренко, Назар Борушок.

Фільм знімався на гроші діаспори та небайдужих українців.

Зйомки відбувалися в Києві, Донецькій області, Івано-Франківській області та на Волині.

До нового року в Україні відбудеться кілька допрем'єрних закритих показів. Навесні планується широкий прокат фільму в Україні і за кордоном.