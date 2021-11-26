Ми попереджаємо Росію про негативні наслідки в разі деструктивних кроків, - речник уряду Німеччини Зайберт

У Берліні розчаровані відмовою Москви від зустрічі на рівні глав МЗС країн "нормандської четвірки" та попереджають Росію, що її подальші деструктивні дії не залишаться без наслідків.

Про це заявив на брифінгу в п’ятницю речник федерального уряду Штеффен Зайберт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми занепокоєні та розчаровані тим, що зустріч голів МЗС "нормандського формату" не відбулася … попри домовленість між канцлером, французьким президентом і російським президентом, ще в період каденції Ангели Меркель... Це пов'язане з позицією Росії", - сказав Зайберт.

Він підкреслив, що позиція федерального уряду завжди, з самого початку конфлікту навколо України та з моменту анексії Криму, полягала в тому, що будь-який підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності держави Україна буде рішуче засуджений і повинен мати ціну. Тому запроваджувалися санкції у зв’язку з анексією Криму та підтримкою Росією сепаратистів в окремих районах Донецької і Луганської областей, зазначив речник.

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"Нині час вчергове нагадати про це… Кожен подальший агресивний крок матиме свою ціну. Але пропозиція щодо переговорів завжди залишається, Берлін завжди готовий вести діалог про цю складну ситуацію", - сказав Зайберт.

На прохання уточнити, які наслідки можуть бути для Кремля в разі нової агресії, речник згадав "європейські санкції, а також суттєве погіршення політичного клімату між ЄС і РФ за роки після анексії Криму".

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