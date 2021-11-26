Новий канцлер Німеччини повинен бути чітким щодо членства України в ЄС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський хотів би, щоб новий канцлер Німеччини займав чітку позицію щодо членства України в Євросоюзі.

Про це глава держави заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Складно говорити щодо членства України в Європейському Союзі. Я вважаю, що Німеччина та Франція є ключовими вирішальними командами чи колегами серед лідерів ЄС. Всі грають велику роль, у всіх є право голосу, всі рівні, але багато країн дивляться, як на це дивиться Франція та Німеччина. Я б дуже хотів, щоб новий канцлер Німеччини був чітким щодо членства України в ЄС і не боявся зворотньої реакції інших держав, які проти цього", - наголосив президент.

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