Про кораблі з вугіллям я домовлявся зі США на найвищому рівні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що забезпечувати постачання вугілля зі США вдалося завдяки його домовленостям на найвищому рівні в цій країні. Він також закликав приватну генерацію до об'єднання зусиль у забезпеченні проходження опалювального сезону.

Про це Зеленський заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Це має бути солідарна робота. Якщо з тією чи іншою країною погано, і вони офіційно не можуть вам якесь вугілля продати, значить, приватна структура має підключитися і допомогти, і закупити. Якщо я домовляюся на найвищому рівні, повторюю, на найвищому рівні із США, щоб пливло сюди 11 кораблів вугілля, я що, кажу: "Нам давайте, а ДТЕК не давайте"? Цього ж і близько немає. Я кажу: "Нам". Опалювальний сезон у нашій країні", – сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що відповідальність за закупівлю вугілля, як і за проходження опалювального сезону, лежить на приватних компаніях так само, як і на державних.

Зеленський відзначив складності з отриманням енергоресурсів через блокаду поставок з боку Російської Федерації й у зв'язку з цим необхідність імпортувати електроенергію, зокрема, з Білорусі.

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"Складно це вугілля отримати. Його імпортували з Росії. А якщо у нас не вистачає електрики, ми маємо імпортувати електрику. Як не можна? А якщо не вистачатиме на якесь місто, як не можна? А як по-іншому? Вугілля з Росії не йде, там "Північний потік" блокується. Тож що має робити держава?", - пояснив позицію президент.

Нагадуємо, раніше Зеленський анонсував постачання в Україну вугілля обсягом сім суден-панамаксів (близько 500 тис. тонн) для ТЕС. Компанія ДТЕК, зі свого боку, заявила, що ці поставки із США та Колумбії законтрактовані нею. Перше судно – для ПАТ "Центренерго" прибуло в Україну 20 листопада, ще шість очікуються у листопаді-січні.

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