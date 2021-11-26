Тарифи на газ і тепло зафіксовані і впродовж зими не зростатимуть, - Шмигаль

Уряд готовий зробити все необхідне для того, щоб забезпечити безперервність постачання та доступність тепла, електроенергії та води для населення.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на брифінгу за результатами робочої поїздки до Луганської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

"Загалом уряд сьогодні готовий працювати і робити все необхідне для того, щоб забезпечити безперервність та доступність тепла і всіх енергоносіїв, води для населення. Хоча це належить до компетенції місцевої влади", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що тарифи зростати не будуть. "Тарифи і ціни на газ зафіксовані, тарифи на тепло зафіксовані. Там, де у людей на прифронтових територіях немає можливості забезпечити постачання газу, там також урядом ухвалені відповідні рішення. Міністерство соцполітики розробило і забезпечило виплату більше субсидій, більші суми субсидії. За нашим розрахунком, там буде виходити близько 2, 5 тис. грн тим сім'ям, які вимушено користуються електроопаленням", - запевнив прем'єр.

За його словами, загалом опалювальний сезон розпочався в Україні вчасно. І на всі 100% будинки та об'єкти соціальної інфраструктури підключені до тепла. Звичайно, визнав Шмигаль, є винятки на окремих територіях, де виникають якісь аварії. "Ми на такі речі реагуємо, звичайно. Працюємо із головами держадміністрацій", - запевнив він.

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