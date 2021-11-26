Ахметов створює симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов намагається скуповувати депутатів Верховної Ради, щоб створити симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту".

Про це він повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Партії у Ріната Ахметова немає, і у Яценюка з Аваковим немає. А створювати з депутатів інших партій, за яких голосувати люди... Вони ж голосували саме за цих [депутатів], не за Партію регіонів чи "Народний фронт". Люди Партію регіонів гнали, а "Народний фронт" показав себе за п'ять років - не можна утворити симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту" з депутатів інших партій, використовуючи ресурс - фінансовий і медійний", - заявив президент.

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"Ця війна неправильна, бо виглядає такий бізнесмен як... Пам'ятаєте, коли відкривали Новий світ, європейці обмінювали золото на намистинки. Зараз відбувається те ж саме. Стоїть людина і вимінює на золото якісь буси", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що перед цим президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в держпереворот.