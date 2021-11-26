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Ахметов створює симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту", - Зеленський

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Ахметов створює симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов намагається скуповувати депутатів Верховної Ради, щоб створити симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту".

Про це він повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Партії у Ріната Ахметова немає, і у Яценюка з Аваковим немає. А створювати з депутатів інших партій, за яких голосувати люди... Вони ж голосували саме за цих [депутатів], не за Партію регіонів чи "Народний фронт". Люди Партію регіонів гнали, а "Народний фронт" показав себе за п'ять років - не можна утворити симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту" з депутатів інших партій, використовуючи ресурс - фінансовий і медійний", - заявив президент.

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"Ця війна неправильна, бо виглядає такий бізнесмен як... Пам'ятаєте, коли відкривали Новий світ, європейці обмінювали золото на намистинки. Зараз відбувається те ж саме. Стоїть людина і вимінює на золото якісь буси", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що перед цим президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в держпереворот.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
  • Вольный Каменьщик
  • Маркиз
    Oleksii Osypenko: На самом деле, все очень и очень просто. Я не думаю, что ВАЗ - болен, или у него крыша поехала. Это даже не бэд трип, все намного, намного хуже.

    Вова - обыватель в худшем смысле этого слова. Он примитивен, он глуп, он не способен связать двух слов, его кругозор - РЕН-ТВ, тайны пирамид и память воды. Он ничерта не знает про экономику. Про физику. Про химию. Про общество. Про государство. Он всю жизнь посвятил тележвачке для обывателя, где главное "чтоб прикольно было".

    Я отдаю должное - он очень хорошо чувствует свою публику. На уровне инстинктов. Заговоры, олигархи, миллиард долларов. Если бы он еще умел два слова связать, я бы сказал, что у него - большое будущее в политике, но, к счастью, будущего у него в политике нет. Возможно, у него вообще нет будущего. Не знаю.

    В любом случае Вовочка - наглядное пособие того, что голых инстинктов не достаточно для успеха везде и всюду. Планктон тоже неплохо умеет плыть на свет, но это не делает креветку президентом.
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