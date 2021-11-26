Зеленський про включення США до переговорів щодо Донбасу: Побачимо. Ми маємо розраховувати на себе

Президент Володимир Зеленський заявив, що "Нормандія" не така актуальна, як колись.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив пад час пресмарафону.

"Загальмувалося все. У нас була "нормандська зустріч" у березні місяці. Після "нормандської зустрічі" друга зустріч через ковід, чи не через ковід не відбулася. "Нормандський формат", Мінськ був єдиним. Я казав, що ми підемо паралельним шляхом. Ми заздалегідь це почали. Процес іде. Чи буде результат дипломатичного шляху із залученням США, ми побачимо", - сказав президент.

За його словами, є багато причин, "чому "Нормандія" не така актуальна, як вона була тоді".

"Одне ми розуміємо точно: буде у нас підтримка чи не буде, те, що ми маємо розраховувати на себе, і те, що в будь-якому разі – є деескалація, немає ескалації, є "Мінськ", не буде "Мінська" – у нас має бути дуже сильна армія", - наголосив він.

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