Зеленський виключає силовий сценарій повернення Донбасу: Ми не можемо втратити всю нашу армію

Президент Володимир Зеленський виключає можливість силового вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це глава держави повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ймовірність ескалації є (з боку РФ. - Ред.)", - зазначив Зеленський.

"Вважаю, що політичні сили, які говорять, що нам сьогодні потрібно йти війною, мені здається, точно не думають про нашу армію. Кудись йти ми зараз не будемо. Я вважаю, що люди-перш за все. Ми не можемо втратити всю нашу армію... Це сьогодні неможливо", - додав Зеленський.

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