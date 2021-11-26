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Зеленський виключає силовий сценарій повернення Донбасу: Ми не можемо втратити всю нашу армію

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Зеленський виключає силовий сценарій повернення Донбасу: Ми не можемо втратити всю нашу армію
Президент Володимир Зеленський виключає можливість силового вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це глава держави повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ймовірність ескалації є (з боку РФ. - Ред.)", - зазначив Зеленський.

"Вважаю, що політичні сили, які говорять, що нам сьогодні потрібно йти війною, мені здається, точно не думають про нашу армію. Кудись йти ми зараз не будемо. Я вважаю, що люди-перш за все. Ми не можемо втратити всю нашу армію... Це сьогодні неможливо", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна ніколи не нападала на Росію, у нас в голові такого немає, - Зеленський

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Топ коментарі

  • iMedvedeff
    Росія зупиняється там, де їй дають відсіч, а не сподіваються на примарні надії «замирення».
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    молодца Зе-чмо!!

    вселил веру в легкую победу раше-сепар оккупантов, подорвал боевой дух ВСУ и посеял панику у мамочек тех украинских воинов которые сейчас служат..

    Если война с Рашей, то мы все погибнем!!!

    Чмо-главком, которого мы заслужили..
  • Леонід Мефодовський
    Без військової операції ти НІКОЛИ не повернеш нічого, клован довбаний...
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