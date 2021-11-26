Зеленський виключає силовий сценарій повернення Донбасу: Ми не можемо втратити всю нашу армію
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Президент Володимир Зеленський виключає можливість силового вирішення конфлікту на Донбасі.
Про це глава держави повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Ймовірність ескалації є (з боку РФ. - Ред.)", - зазначив Зеленський.
"Вважаю, що політичні сили, які говорять, що нам сьогодні потрібно йти війною, мені здається, точно не думають про нашу армію. Кудись йти ми зараз не будемо. Я вважаю, що люди-перш за все. Ми не можемо втратити всю нашу армію... Це сьогодні неможливо", - додав Зеленський.