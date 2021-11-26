Призначення Зеленським двох суддів КС порушує домовленість ОП з західними партнерами, - Жернаков

Призначення Зеленським двох суддів Конституційного Суду замість Тупицького і Касмініна порушує домовленість Офісу Президента з західними партнерами.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці заявив координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно на пресці Зеленський сказав, що призначив двох суддів Конституційного Суду. Указів ще немає, але очевидно мова йде про призначення "замість" Тупицького і Касмініна.

Про крайню небезпеку цього неодноразово попереджали Зеленського публічно всі ми, а непублічно - купа дипломатів найвищого рівня. Тільки позавчора почув від представників дипкорпусу, що з ОП досягнуто джентльменську угоду про те, що суддів КСУ до спливу повноважень Тупицького і Касмініна не призначатимуть", - написав Жернаков.

На думку юриста, Зеленський і його Офіс в черговий раз невиконують взяті забов'язання перед Заходом.

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"Ось це - ціна домовленостям з Зеленським і його офісом. Причому як щодо КСУ, так і щодо інших речей. Наприклад, конкурсу до САП, який Зеленський письмово обіцяв розблокуати МВФ, а ще особисто Байдену три місяці тому.

США нам - тонни боєприпасів, зброю і допомогу поза чергою на мільярди. Ми - не можемо виконати елементарну обіцянку і власну ж Конституцію, що нам в першу чергу й потрібно", - наголошує Жернаков.

Від такої позіцій влади зникає довіра до України в цілому, підкреслює юрист.

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"Найгірше в усьому цьому, що в результаті як на дикунів наші ключові міжнародні партнери дивляться не на Зеленського і його людей. А нас нас усіх. Бо ми ж зрештою за них усіх голосували і так чи інакше їх в ці офіси і привели.

Вітаю, в нас тепер на 6 місць за квотою Президента - 8 суддів. І делегітимізований на 9 років Конституційний Суд. Бо комусь дуже хочеться пошвидше мати в КСУ ручних суддів", - зазначає Жернаков.