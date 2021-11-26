Недостатня активність у домовленостях із РФ є моєю помилкою, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що треба було сильніше діяти з Росією.

Про це Зеленський заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Це мої глобальні помилки, вони є. І не тільки. Я вважаю, що мені потрібно було сильніше діяти, незважаючи на те, що це залежало і залежить на 99% від Росії, але я вважаю, мені треба було сильніше діяти з погляду наших домовленостей. Треба було більше ризикувати", - сказав глава держави.

"Я впевнений, що це можна виправити. Просто питання вирішення деяких по-спринтерськи, а є вирішення проблем по-стаєрськи. Я дуже хотів спринт і перемогти в ньому, але перейшов зі спринту в програму тривалішу", - додав президент.

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