Зеленський: Будівлі на держдачах передані дітям-сиротам
Про це він сказав журналістам під час пресмарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.
Очільник держави наголосив, що має повне право користуватися державною дачею.
"Щодо державної дачі: я маю на це повне право. Я не хочу жити в цьому готелі, я маю на це повне право. Я повинен купити дім, зняти... але що б я не зробив, ви все одно будете приїжджати до мене в гості, я в цьому винен, і будете запускати дрони", - сказав він журналісту.
Зеленський при цьому твердить, що виконав свою обіцянку передати держачу дітям-сиротам.
"Як я і обіцяв, дійсно на дачах державних - там, де є будівля державної резиденції, де я поки що є і маю на це повне право, повне право - там є багато будівель. І вони передані дітям. Дітям, які живуть без батьків. Можете приїхати до них в гості. Це вже рік. Тому ця обіцянка мною повністю зроблена", - сказав він.
Зеленський додав, що частину будівель збираються також передати у використання дипломатам.
"Окремо готується проєкт... Там окрім будівлі для дітей буде будівля для дипломатів, це така буде дипломатична історія. Їм будуть даватись ці можливіості, вони можуть - ну, окремий проєкт, буде презентація. І я з’їду з цієх дачі", - пояснив президент.