Зеленський про день народження Єрмака: Циган не викликав, ведмедів не викликав, був там зі сім'єю в свій законний вихідний. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію ЗМІ про чотириденне святкування дня народження голови ОП Андрія Єрмака

Про це президент заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

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"В п'ятницю ввечері, після роботи я за своєю сім'єю, на що маю право повне, полетів на один день відпочити. Так постраждала наша держава, що один день я вирішив відпочити. Президент ніколи не літає одним гвинтокрилом, на жаль. Я завжди не хочу, щоб на мене дивилися люди і щось погане про це думали. Не дозволено мені літати на одному гвинтокрилі. Літає супроврдження, це життя", - пояснив президент.

"Літак президента не працює, тому що не може наш директор ДУС (державно управління справами. - Ред.) виділити гроші. А знаєте чому? Тому що всі меді кричать "не дай Боже щось витрачається на президента". Я не можу брати інший літак, тому що всі тиснуть. Немає літака у президента України, ось така авіація", - додав він.

За його словами, за день до його поїздки зламався президентський гвинтокрил.

"Чому? Тому що ДУС не відремонтував гвинтокрил. Звернулись люди, які президента супроводжують, щоб використати цього разу ДСНС. Сказали. що маю всі законні права. Я прилетів вночі, зустрівся з Чернишовим, проговорили питання. ... В суботу був мій вихідний день, разом зі мною був голова Офісу Президента та моя сім'я, у неділю я полетів о 6 ранку, вам ніхто не повинен одразу коментувати. Я полетів на покладання квітів. я президент України, Міша", - сказав він журналісту УП Михайлу Ткачу.

"Я прилетів, було покладання, вилетів я о 7 ранку, вилетів гвинтокрилами, після покладання поїхав на роботу. В неділю, вихідний день, я провів зустрічі з військовими, а потім після цього я сів в гвинтокрил і полетів з Єрмаком в Гуту. Моя сім'я, маю право, наступного дня я полетів на роботу. Я циган не викликав, ведмедів не викликав, але, вибачте, і вас також. І в понеділок я полетів на роботу, кінець епопеї великої зради Єрмак і Ткач", - закінчив Зеленський.

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" опублікувала журналістське розслідування про святкування 50-ліття голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Журналісти твердять, що святкування відбувалося на державній дачі, а гостей туди доставляли гелікоптерами ДСНС. Одним з гостей, який дістався приватним літаком, був близький соратник олігарха Ігоря Коломойського Тимур Міндич, твердять журналісти.