Зеленський призначив Петришина і Грищук суддями Конституційного Суду
Відповідні укази опубліковані на сайті голови держави, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляє пресслужба президента, суддів призначено на місця, які залишалися вакантними з березня цього року.
Зазначається, що обрання кандидатур суддів КС відбувалося за процедурою відкритого й прозорого конкурсу.
"17 серпня 2021 року своїм указом Президент утворив конкурсну комісію, до складу якої увійшли семеро провідних фахівців у сфері конституційного права, серед яких троє відомих представників міжнародних інституцій, а саме: Мірослав Вижиковський, Спиридон Флогаітіс, Богдан Футей.
Участь у конкурсі виявили бажання взяти 22 вітчизняних правники, зокрема експерти ОБСЄ, судді, члени ЦВК, науковці, адвокати тощо. Семеро з них були визначені конкурсною комісією як найбільш гідні та професійні", - йдеться у повідомленні.
За результатами проведених з цими кандидатами співбесід Зеленський визначив серед них двох найбільш професійних:
- Петришина Олександра Віталійовича, президента Національної академії правових наук України.
- Грищук Оксану Вікторівну, професора Львівського національного університету ім. Івана Франка.
Відповідні укази Президента підписані 26 листопада 2021 року.