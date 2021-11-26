Зеленський про свої передвиборчі обіцянки: Не все зроблено. Потрібно 5 років, а не 2,5

Володимир Зеленський за 2,5 роки президентства ще не встиг виконати всі передвиборчі обіцянки, але вже є результати, якими він задоволений.

Про це глава держави сказав під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми знаходимося на екваторі мого президентства. Я задоволений результатами, які зроблені. Не все, що ми обіцяли (виконано. – Ред.), але на це давали, мені здається, 5 років, а не 2,5. Не все зроблено", - зазначив президент.

Він підкреслив, що задоволений земельною та інфраструктурною реформами, а також впровадженням цифровізації держави.

"Деолігархізація – також. Я вважаю, що це крок до зменшення корупції, впливу на політику, на урядовців, на суспільство. Боротися з олігархами ми обіцяли, і ми боремося", - додав Зеленський.

Водночас він зауважив, що незадоволений багатьма процесами у сфері оборони держави. За його словами, у цьому напрямку ще "багато чого не зроблено". Зокрема, президент висловив незадоволення сповільненим розвитком ракетної програми та програми флоту.

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Окрім цього, розповідаючи про свою команду, Глава держави зазначив, що переважна більшість із цих людей - "нові обличчя". Однак є й ті, які працювали за часів четвертого президента України Віктора Януковича, але, за словами Зеленського, не були його соратниками.

"Чи я задоволений? Я задоволений окремими речами, які назвав. Чи можна ними пишатися? Мені здається, коли я буду старою людиною, буду розуміти вдалося це чи не вдалося. Дарма це було, чи ні, чи я був нормальним і гідним Президентом своєї держави", - підсумував Президент.