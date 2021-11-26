Зеленський про свої передвиборчі обіцянки: Не все зроблено. Потрібно 5 років, а не 2,5
Про це глава держави сказав під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми знаходимося на екваторі мого президентства. Я задоволений результатами, які зроблені. Не все, що ми обіцяли (виконано. – Ред.), але на це давали, мені здається, 5 років, а не 2,5. Не все зроблено", - зазначив президент.
Він підкреслив, що задоволений земельною та інфраструктурною реформами, а також впровадженням цифровізації держави.
"Деолігархізація – також. Я вважаю, що це крок до зменшення корупції, впливу на політику, на урядовців, на суспільство. Боротися з олігархами ми обіцяли, і ми боремося", - додав Зеленський.
Водночас він зауважив, що незадоволений багатьма процесами у сфері оборони держави. За його словами, у цьому напрямку ще "багато чого не зроблено". Зокрема, президент висловив незадоволення сповільненим розвитком ракетної програми та програми флоту.
Окрім цього, розповідаючи про свою команду, Глава держави зазначив, що переважна більшість із цих людей - "нові обличчя". Однак є й ті, які працювали за часів четвертого президента України Віктора Януковича, але, за словами Зеленського, не були його соратниками.
"Чи я задоволений? Я задоволений окремими речами, які назвав. Чи можна ними пишатися? Мені здається, коли я буду старою людиною, буду розуміти вдалося це чи не вдалося. Дарма це було, чи ні, чи я був нормальним і гідним Президентом своєї держави", - підсумував Президент.