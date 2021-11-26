Газ став дорогим, його краще замінити на електроенергію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловився за забезпечення умов переходу на максимальне споживання електроенергії з використання природного газу, що став дорогим.

Про це він сказав на пресмарафоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Із тими кроками, які ми наразі робимо, з підписанням із Westinghouse договорів про будівництво нових блоків АЕС, я пішов би на те, щоб максимально переходити на використання електроенергії. Ми її не імпортуємо, на 97% вона наша. Якщо ми максимально переходитимемо на е/е, це буде максимальна енергонезалежність. Тоді газ лише на експорт", - сказав він.

При цьому для такого переходу Зеленський вважає за необхідне створити всі умови, а люди мають зрозуміти та прийняти його ефективність.

"Ми маємо показати цифри: якщо ти змінюватимеш підхід і переходиш на е/е, якщо ми як держава та бізнес змінюємо мережі, робимо всю інфраструктуру під е/е, а в платіжці буде не більше, ніж сьогодні, то - за е/е. Це такий масовий перехід мислення людей. Але вони мають отримати реальну ціну на е/е у такому разі", - зазначив глава держави.

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Водночас він наголосив, що люди ще за звичкою думають, що газ дешевший за електроенергію, тому їх доведеться переконувати у зворотному.