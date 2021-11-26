Ми повинні розмовляти з Росією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що Україна має вести діалог з Російською Федерацією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив пад час пресмарафону.

"Ми звільнили людей...Я вважаю, що спочатку треба звільнити людей, а потім приймати якісь зміни (законопроєкт про перехідний період. - Ред.). Я вважаю, що ми повинні у будь-якому випадку розмовляти з Росією, принаймні для звільнення наших полонених", - зазначив президент.

Також Зеленський зазначив, що не вважає досконалими мінські домовленности, однак вихід з Мінську був би помилокою для України.

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Щодо законопроєкту про перехідний період, Зеленський заявив: "я вважаю, що ми на сьогодні щодо перехідного правосуддя можемо робити, що ми хочемо, ми вільна держава. Але стосовно мене, я не вважаю, що ми маємо наразі просувати це питання. Я вважаю, що ризиків набагато більше, ніж закон про перехідне правосуддя. Моя точка зору".