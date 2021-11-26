Військового путчу в Україні не буде, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський не має інформації про можливу участь військових у підготовці військового перевороту, про який він говорив раніше.

Про це очільник держави заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Одна з журналісток зауважила, що англомовні ЗМІ подали слова Зеленського про підготовку перевороту, використовуючи слово putch - тобто, переворот за участі військових. І запитала, чи можливий, на думку президента, такий розвиток подій.

"Я впевнений, що ні. У нас серйозна армія, серйозний головнокомандувач. Я поважаю армію. Я знаю, що вони мене поважають. Вони захищають нашу державу і точно не займаються ніякими путчами і цими дрібницями", - сказав Зеленський.

"Наша армія - вони не путчисти, вони цим не займаються. Чому? Тому що армія у нас - з народом, я в це вірю. Я знаю, що суспільство це не підтрмає. А те, що розганяють деякі медіа щодо "люди завтра вийдуть, ми будемо тут стояти" - з приводу чого стояти? Ніхто не зраджував державі, вибачте", - додав голова держави.

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Зеленський вважає, що спроба перевороту не мала би підтримки в суспільстві.

"Якщо б вона (підтримка. - Ред.) була, повірте: путчів не було б. Я б пішов би, знаючи, як до мене відносяться. Якщо б змінилося відношення народу до мене, да", - додав він.

"Ніякого путчу у нас не буде, ніякого путчу у нас немає, ми не зраджуємо нашому суверенітету. І не зраджуємо нашій державі. А якщо комусь це дуже хочеться - то я вважає, що це помилка, і буде останньою помилкою для цих людей в цій державі", - підсумував Зеленський.

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Нагадаємо, раніше президент заявив, що в Україні готують державний переворот, який мав би відбутися на початку грудня. За словами Зеленського, у фінансування цього переговору намагаються втягнути олігарха Ріната Ахметова.