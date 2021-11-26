АМКУ підтримує появу приватних лоцманів

Антимонопольний комітет України виступив за приватну лоцманію.

Як повідомила на спецпанелі "Конкуренція на транспортних ринках" голова АМКУ Ольга Піщанська, Міністерство інфраструктури не одразу виконало рекомендації комітету.

За словами Піщанської, до АМКУ звернулися приватні компанії, які попросили відомство зобов'язати Мінінфраструктури виконувати антимонопольне законодавство. Про це повідомило транспортне видання Трансформація.

Проаналізувавши ситуацію, в АМКУ дійшли висновку, що, порушуючи закон "Про порти" та Кодекс торговельного мореплавання, міністерство власним наказом обмежувало діяльність приватних компаній, які могли б виконувати лоцманські проводки.

"Згідно з наказом міністерства, надавати лоцманські послуги в портах могло тільки держпідприємство "Дельта-Лоцман", - пояснила Піщанська.

Спочатку Антимонопольний комітет рекомендував міністерству привести свою практику у відповідність до законодавства. Коли відомство проігнорувало рекомендацію, зобов'язав їх змінити накази та позбутися держмонополії. Дедлайн – березень 2022 року.

Про необхідність позбутися монополії у цій сфері раніше заявляли і у Державній регуляторній службі України. 1 листопада голова служби Олексій Кучер заявив, що чинний наказ Міністерства інфраструктури від 2001 року порушує законодавство і має бути змінено протягом двох місяців. Альтернатив цьому немає, наголосив керівник держрегулятора.