Конфлікту інтересів між Єрмаком і Татаровим немає. Коли був гарячий момент - голова ОПУ сказав йому, щоб доводив невинуватість, - Зеленський
Про це глава держави заявив пад час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Татаров працює заступником (Єрмака. – Ред.). У нього є відповідальність. Його обирає глава Офісу президента, тому що це його кадри. Я призначаю… Це людина, яка відповідає за взаємодію з правоохоронними органами. Я знаю, що колись була справа, коли був гарячий момент, Андрій Єрмак йому сказав: дивись - у тебе така ситуація, ти маєш довести, що ти не винен у цій справі, і на цей період у якихось повноваженнях ти будеш обмежений", - сказав Зеленський.
На думку Зеленського, таке рішення Єрмака було справедливим.
Водночас глава держави додав, що не звертав уваги на момент, коли повноваження Татарова було поновлено (влітку 2021 року. - Ред.).
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це, що конфлікту інтересів між Татаровим та Єрмаком більше немає, Зеленський відповів: "Так".
"Хтось має відповідати за цей блок (правоохоронні органи. –Ред.). Ви також маєте це зрозуміти. Я не кажу, добре чи погано він працює. Суспільство вимагає результатів, і я від Єрмака вимагаю результатів. Ці результати мають бути і робитися швидко". Вони робляться серйозними кроками та відповідальністю", - додав президент.