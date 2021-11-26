Конфлікту інтересів між Єрмаком і Татаровим немає. Коли був гарячий момент - голова ОПУ сказав йому, щоб доводив невинуватість, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи поновлення повноважень заступника керівника Офісу президента Олега Татарова із взаємодії з правоохоронними органами, повідомив, що конфлікту інтересів між ним та главою Офісу президента Андрієм Єрмаком немає.

Про це глава держави заявив пад час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Татаров працює заступником (Єрмака. – Ред.). У нього є відповідальність. Його обирає глава Офісу президента, тому що це його кадри. Я призначаю… Це людина, яка відповідає за взаємодію з правоохоронними органами. Я знаю, що колись була справа, коли був гарячий момент, Андрій Єрмак йому сказав: дивись - у тебе така ситуація, ти маєш довести, що ти не винен у цій справі, і на цей період у якихось повноваженнях ти будеш обмежений", - сказав Зеленський.

На думку Зеленського, таке рішення Єрмака було справедливим.

Водночас глава держави додав, що не звертав уваги на момент, коли повноваження Татарова було поновлено (влітку 2021 року. - Ред.).

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це, що конфлікту інтересів між Татаровим та Єрмаком більше немає, Зеленський відповів: "Так".

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"Хтось має відповідати за цей блок (правоохоронні органи. –Ред.). Ви також маєте це зрозуміти. Я не кажу, добре чи погано він працює. Суспільство вимагає результатів, і я від Єрмака вимагаю результатів. Ці результати мають бути і робитися швидко". Вони робляться серйозними кроками та відповідальністю", - додав президент.