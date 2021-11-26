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В деяких кадрових рішеннях були помилки, - Зеленський

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В деяких кадрових рішеннях були помилки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає деякі кадрові рішення своєю помилкою.

Про це президент заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Глобальна помилка щодо помилок вона в деяких кадрових рішеннях. За різними людьми причому. Як досвідченим, так і не дуже. ... Ротації були різні, їх було багато, ніколи не було стільки. Не виправдовуватиму себе. Були позитивні ротації, були в мене помилки", - сказав президент.

За словами глави держави, помилки в призначенні деяких міністрів були не тільки його особистими, а й "Слуги народу" та Кабміну.

"Звичайно, я припускаюся помилок, негідником я ніколи не був", - додав президент.

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Да по ходу во всех, в том числе и с первым.
  • 18c49ed2
    Они по своему ...ятству переплюнули даже Яныка.

  • Iiro Kalastaja
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