Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні та керівництві воєнізованим збройним формуванням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба Київського апеляційного суду повідомляє у Фейсбуці.

Колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу судді Солом’янського районного суду Києва від 3 листопада, якою задоволено клопотання слідчого Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області та продовжено відносно підозрюваного строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 1 січня 2022 року.

Також суд відмовив у задоволенні заяви про передачу Семенченка під особисту поруку.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 3 листопада 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 листопада суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня.