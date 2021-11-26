Ахметов спростував заяву Зеленського про можливу участь у держперевороті

Інформація, оприлюднена президентом України Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, – суцільна брехня, повідомив бізнесмен Рінат Ахметов.

Про Це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною - незалежна, демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - передала слова бізнесмена агентству прес-секретар Ахметова Анна Терехова.

Ахметов пообіцяв і надалі захищати вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова.

"Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни і далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію і свободу слова. І зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму та цензури в Україні не було", - підсумував Рінат Ахметов.

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Раніше президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова нібито втягує його у "війну проти України та її президента".