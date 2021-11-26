Новини

Ахметов спростував заяву Зеленського про можливу участь у держперевороті

31 094201
Ахметов спростував заяву Зеленського про можливу участь у держперевороті
Інформація, оприлюднена президентом України Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, – суцільна брехня, повідомив бізнесмен Рінат Ахметов.

Про Це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною - незалежна, демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - передала слова бізнесмена агентству прес-секретар Ахметова Анна Терехова.

Ахметов пообіцяв і надалі захищати вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова.

"Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни і далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію і свободу слова. І зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму та цензури в Україні не було", - підсумував Рінат Ахметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ахметов створює симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту", - Зеленський

Раніше президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова нібито втягує його у "війну проти України та її президента".

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Scorpman Y
    ахметов может легко подать в суд против клована..
    клован произносил эти слова как президент, и несет уголовную ответственность за них - за превышение полномочий.
    Тем более обвинять в госперевороте - без доказательств.
    Вот тут будет интересно посмотреть на этот цирк - тупой клован против хитрого прохиндея)
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ЗЕленський на стільки вже забрехався,що на фоні нього,навіть Ахметов мені кажеться зараз ура-патріотом
  • Ан Мур
    та в нього за дві години після гундосих заяв акції ДТЕК обвалилися на 11%.
    Як же не реагувати?
    "После слов Зеленского о том, что Ахметов может быть причастен к скорому госперевороту (не майдану, не путайте), акции ДТЭК упали на 11%. Зато взлетели акции "Рошена! "
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини