Зеленський порівняв відносини з Ахметовим з війною: Якщо хтось стріляє - стріляти будемо
Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я - президент України, я нікому не погрожую, я можу тільки захищати. Але людина, коли вона захищає... як відбувається на фронті? Чи на фронті ми комусь погрожуємо? Ні. Ми захищаємо згідно присяги. Військові захищають. Якщо хтось стріляє - стріляти будемо. Тут так само. Я захищаю суверенітет, я захищаю посаду "президент України". Їм всім просто дуже складно зрозуміти, хто я, - сказав Зеленський.
Він наголосив, що не запрошував Ахметова до свого офісу, але, якщо той захоче, може зустрітися з ним і продемонструвати записи, на яких буцімто йдеться про можливе фінансування Ахметовим підготовки до державного перевороту.
"Я не хочу бути партнерами ні в чому, мені це не потрібно, мені не цікаво. Я хочу просто, щоби так воно було. Я не автократ і не диктатор. Я так розумію своє положення і свою посаду", - підкреслив президент.
Зеленський дорікнув Ахметову за ситуацію на Донбасі.
"Рінат Леонідич - він може казати: я не хотів, щоб на Донбас прийшла окупація. І він може говорити ще мільйон разів про це. Але він не зміг захистити. І я не говорю, що він повинен, це його особисте життя. Ну, так вийшло", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що оточення Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.