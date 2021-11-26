"Половина строку Зеленського": на "Свободі слова Шустера" обговорять Вагнергейт, Єрмака та загрозу війни з Росією

У п’ятницю, 26 листопада, о 21:00 у прямому ефірі тошкоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять пресконференцію Зеленського, реакцію влади на Вагнергейт, святкування дня народження Єрмака та загрозу війни з Росією.