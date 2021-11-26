"Президент визнав фактично свою брехню проти мене", - Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп
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Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до суду на президента України Володимира Зеленського через висловлювання, які вважає неправдивими щодо себе.
Про це головний редактор видання "Цензор.НЕТ" сказав в ефірі Радіо Свобода.
"Я збираюся відстоювати свої інтереси в суді, оскільки президент визнав фактично свою брехню проти мене і набрехав ще нові якісь речі. Тобто року брехні йому мало, він хоче ще", – сказав Бутусов.
26 листопада під час пресмарафону головний редактор Цензор.НЕТ поставив ряд питань президенту Зеленському. У відповідь Володимир Зеленський заявив, що Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.