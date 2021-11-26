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"Президент визнав фактично свою брехню проти мене", - Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп

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"Президент визнав фактично свою брехню проти мене", - Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп
Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до суду на президента України Володимира Зеленського через висловлювання, які вважає неправдивими щодо себе.

 Про це головний редактор видання "Цензор.НЕТ" сказав в ефірі Радіо Свобода.

"Я збираюся відстоювати свої інтереси в суді, оскільки президент визнав фактично свою брехню проти мене і набрехав ще нові якісь речі. Тобто року брехні йому мало, він хоче ще", – сказав Бутусов.

26 листопада під час пресмарафону головний редактор Цензор.НЕТ поставив ряд питань президенту Зеленському. У відповідь Володимир Зеленський заявив, що Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

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Топ коментарі

  • Сергій Кулик 2955aac4
    Юрий, удачи.

    Зележопому бабуину давно пора на нарьі
  • mrSmith
    Какие дуэли?
    Зе-чмо с женщинами судится, обвиняя их в угрозе своей жизни!
    Дуэли...
  • Анатолій Готич
    Дивився, слухав, чув і аналізував. Щасти тобі, Юро! Постав того виродка на місце!!!!
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