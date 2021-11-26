Резніков обговорив із послом Франції можливості нарощування оборонних спроможностей України

26 листопада 2021 року, Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.

"Очільник вітчизняного оборонного відомства поінформував французьку сторону про безпекову ситуацію на Сході України, у Чорноморському регіоні та вздовж українського кордону, враховуючи збройну агресію Російської федерації проти України", - відзначається у повідомленні.

Наголошувалося також на важливості скоординованих зусиль для забезпечення безпеки в регіоні.

В інформації відзначається: "Етьєн де Понсен запевнив Олексія Резнікова у беззаперечній підтримці стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію та підтвердив принципову позицію своєї держави щодо засудження російської агресії на Сході України, а також щодо засудження окупації Росією українських територій (АР Крим і м. Севастополь та окремих районів Донецької і Луганської областей)".

Сторони також обговорили питання розвитку двосторонньої українсько-французької співпраці та майбутні двосторонні консультації, у тому числі стосовно нарощування оборонних спроможностей України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія та США нададуть Україні серйозну військову підтримку найближчим часом, - Резніков