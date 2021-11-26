Президенту підсунули ідею зі списанням вагонів, але не сказали, що вона спровокує транспортний колапс, – експерт

На рішенні про списання вагонів за віком зароблять лише власники вагонобудівних компаній, тоді як учасники ринку перевезень зазнають збитків, а експортери втратить позиції на світових ринках.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо це станеться в Україні, то, по-перше, зросте вартість перевезення у кілька разів, і це вплине на вартість кінцевої продукції. Та продукція, яка експортуватиметься, стане неконкурентоспроможною. Ми втратимо ринки. А виграють в Україні лише кілька підприємств, які належать конкретним олігархам, власникам", - сказав Каленков.

На його думку, саме вони подали таку ідею президенту, але не попередили, що списання десятків тисяч вагонів створить штучний дефіцит рухомого складу на залізниці і спровокує колапс перевезень.

"На превеликий жаль, я думаю, що ідею просто продали Зеленському, сказали, що це правильно, і агітували його підписати так званий меморандум. Але меморандум підписують якраз ті, хто отримує вигоду від цього, кілька компаній-виробників вагонів і кілька фінансових інститутів, які теж зароблять на цьому гроші. Але ця афера називається створенням дефіциту вагонів на ринку", - пояснив він.

За словами Каленкова, ні в Європі, ні в Сполучених Штатах немає обмеження за віком, там є обмеження щодо якості вагонів, які вирушають на лінію. Таким шляхом пішла лише Російська Федерація, коли вона це робила для того, щоб підтримати конкретних олігархів, власників заводів, які виготовляють вагони, і у тому числі виробляють танки. І тоді вартість зросла у 4 рази", - пояснив Каленков.

Він підкреслив: 80% відправників вантажу виступили категорично проти рішення про списання вагонів за віком, і підписали Антимеморандум. Понад 200 компаній закликали УЗ, Міністерство інфраструктури та президента відмовитися від ідеї списання вагонів за віком та інвестувати кошти в оновлення інфраструктури, яка перебуває в критичному стані.

"Замість того, щоб купувати локомотиви, пасажирські вагони, ремонтувати колії, головний акцент зроблено на будівництво нових вагонів. 107 мільярдів гривень... Це ті 107 мільярдів, які могли б піти реально на продуктивні інвестиції", - наголосив Каленков.

Як відомо, МІУ ініціює програму обмеження експлуатації вантажних вагонів за нормативним віком. Для цього було підготовлено Меморандум, учасниками якого стануть УЗ, банки та вагонобудівні заводи, які завдяки цій програмі отримають 100 мільярдів на будівництво нових вагонів.

У свою чергу, українські компанії та асоціації, які представляють інтереси бізнесу, підписали Антимеморандум і закликали владу не допустити масштабної економічної кризи.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що примусове оновлення залізничних вагонів, яке ініціює Мінінфраструктури, збагатить олігарха Ігоря Коломойського, якому належать вагонобудівні заводи, та призведе до серйозних проблем для Укрзалізниці.