Обвинувачений у катуванні людей в донецькому концтаборі "Ізоляція" Бражніков втік до Франції, - ЗМІ
Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть "Ґрати"
"Прокуратурі про статус прохача притулку обвинуваченого нічого не відомо, а адвокат не надав жодних документів про це. Про те, що Бражніков виїхав із країни, також не відомо. У коментарі "Ґратам" прокурор Олександр Клещенко уточнив, що запобіжний захід обвинуваченому суд на стадії відкриття документів відмовився призначати, оскільки вирішив, що ризиків для нього немає.
Суддя Сергій Родіонов відмовив клопотання захисту у відеоконференції та задовольнив прохання звинувачення та потерпілих про заміну захисника", -відзначається у повідомленні.
"Бражників — один із ключових обвинувачений у справі Ізоляції. Два роки він вільно пересувався територією України. А тепер ми бачимо — хоча це ще треба підтвердити, але, за моїми даними, ця людина втекла", — сказав потерпілий, колишній полонений "Ізоляції", журналіст Станіслав Асєєв під час засідання і попросив не затягувати процес та поміняти адвоката.
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Процес перебуває на підготовчій стадії вже півроку. У справі дев'ятьох потерпілих — колишніх в'язнів "Ізоляції".
Євгена Бражнікова звинувачують у воєнних злочинах. Йому інкримінують жорстоке поводження з військовополоненим чи цивільним населенням (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу), а також сприяння діяльності терористичної організації (частина 1 статті 258-3 КК).
За версією слідства, Євгеній Бражніков з квітня 2014 року по грудень 2019 року "виконував розпорядження" керівництва підпільної в'язниці, розташованої в будівлі колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку під контролем проросійських сил "ДНР". В "Ізоляції" незаконно утримують українських громадян: їх катують і б'ють, щоб отримати свідчення про участь у злочинах проти влади "республіки".
Бражніков повернувся до України внаслідок обміну ув'язненими 29 грудня 2019 року. За кілька місяців, допитавши колишніх полонених "Ізоляції", СБУ повідомила йому підозру.