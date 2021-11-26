Обвинувачений у катуванні людей в донецькому концтаборі "Ізоляція" Бражніков втік до Франції, - ЗМІ

Обвинувачений у справі катувань у в'язниці "ДНР" "Ізоляція" Євген Бражніков виїхав з України і попросив притулку у Франції. Про це повідомив адвокат Віталій Гончаров у письмовому клопотанні суду про участь свого підзахисного по відеоконференції. Самого адвоката на засіданні не було через хворобу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть "Ґрати"

"Прокуратурі про статус прохача притулку обвинуваченого нічого не відомо, а адвокат не надав жодних документів про це. Про те, що Бражніков виїхав із країни, також не відомо. У коментарі "Ґратам" прокурор Олександр Клещенко уточнив, що запобіжний захід обвинуваченому суд на стадії відкриття документів відмовився призначати, оскільки вирішив, що ризиків для нього немає.

Суддя Сергій Родіонов відмовив клопотання захисту у відеоконференції та задовольнив прохання звинувачення та потерпілих про заміну захисника", -відзначається у повідомленні.

"Бражників — один із ключових обвинувачений у справі Ізоляції. Два роки він вільно пересувався територією України. А тепер ми бачимо — хоча це ще треба підтвердити, але, за моїми даними, ця людина втекла", — сказав потерпілий, колишній полонений "Ізоляції", журналіст Станіслав Асєєв під час засідання і попросив не затягувати процес та поміняти адвоката.

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Процес перебуває на підготовчій стадії вже півроку. У справі дев'ятьох потерпілих — колишніх в'язнів "Ізоляції".

Євгена Бражнікова звинувачують у воєнних злочинах. Йому інкримінують жорстоке поводження з військовополоненим чи цивільним населенням (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу), а також сприяння діяльності терористичної організації (частина 1 статті 258-3 КК).

За версією слідства, Євгеній Бражніков з квітня 2014 року по грудень 2019 року "виконував розпорядження" керівництва підпільної в'язниці, розташованої в будівлі колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку під контролем проросійських сил "ДНР". В "Ізоляції" незаконно утримують українських громадян: їх катують і б'ють, щоб отримати свідчення про участь у злочинах проти влади "республіки".

Бражніков повернувся до України внаслідок обміну ув'язненими 29 грудня 2019 року. За кілька місяців, допитавши колишніх полонених "Ізоляції", СБУ повідомила йому підозру.

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