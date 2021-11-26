Проти закону про перехідне правосуддя Росія і наші союзники, він може привести до ескалації, - Зеленський

Західні союзники України та Російська Федерація виступають проти прийняття закону про перехідне правосуддя на Донбасі і в Криму. Його ухвалення загрожує ескалацією конфлікту.

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, застосування ударних безпілотників на Донбасі і закон про перехідне правосуддя - це два питання, з якими не згодні партнери України.

"Це не тільки риторика Росії, це в риториці всіх лідерів Європи і не тільки, які спілкуються з президентом РФ. Вони вважають, що якщо ми будемо голосувати закон про перехідне правосуддя, він суперечить повністю "Мінську", це означає, що Україна в односторонньому порядку виходить з "Мінська". І ні у кого зі сторін "Нормандії" тоді немає більше зобов'язань, "Мінська" більше не існує через рішення української сторони. Звучить саме так", - зазначив Зеленський.

Президент вважає, що зараз в Україні не треба просувати питання закону про перехідний період, оскільки ризиків більше.

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"Тут не питання, що Росія проти цього. Ми вважаємо, що це один з чинників, який може призвести до ескалації. Поки на перехідне правосуддя не дуже позитивно реагують і інші наші союзники ... Питання в тому, що ми тримаємося за цей "Мінськ". Ви знаєте, я його не підписував і вважаю, що там багато помилок. Проте це те, що є", - додав Зеленський.