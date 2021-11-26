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Автомобіль збив чотирьох людей в Дніпропетровській області - двоє людей загинули

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Автомобіль збив чотирьох людей в Дніпропетровській області - двоє людей загинули
В Дніпропетровській області в місті Кам’янське сталося смертельне ДТП. Водій збив чотирьох пішоходів, серед яких була 3-річна дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Повідомлення про ДТП надійшло о 17:20.

"За попередньою інформацією водій автомобіля "ЗАЗ 1102", 1971 року народження, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, які перебували в районі розділової смуги автодороги", - пише пресслужба.

Серед пішоходів були дві жінки та дві дитини.

Внаслідок ДТП на місці загинула одна з жінок. Через деякий час у лікарні помер 3-річний хлопчик. 9-річну дівчинку й 65-річну жінку також госпіталізували.

Поліція встановлює усі обставини події.

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Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    НУ ЧТО ВЫ ПИШИТЕ ТО ЗА БРЕД!!!!! ЧИТАЙТЕ НОВОСТЬ-- СБИТЫЕ СТОЯЛИ НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ...... ГДЕ СКАЖИТЕ У НАС РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА???? тупые вы да почитайте ПДД хотя бы и поймите-- что на ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ ИЛИ МЕСТАХ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕНЫХ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ ПЕШЕХОДОВ-- НЕТ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ НЕТУ!!!! ВЫВОД-- КОРОТКИЙ--- С 3-х ЛЕТНИМ РЕБЕНКОМ ВЫЛЕЗЛИ.... А БЫ ГДЕ УДОБНО ПЕРЕБЕГТЫ ПЕРЕПОЛЗТИ ДОРОГУа не там где пешеходная зона.... ВОДИТЕЛЬ НА Таврии в темное время суток встречное ослепление преломление мог и не увидеть их и увидел практически впритык.... да еще тот вопрос как они стояли на разделительной полосе в шеренгу..... нет-- кто водитель тут скажите- мне- как наши пешеходы олени стоят посреди дороги??? правильно прыгают туда сюда или в строй вдруг за дружкой...одному шага два вперед и он на полосе.... но он то считает себя посредине - второй на 2 шага назад и также стоя на полосе для автотранспорта считает что стоит на разделительной полосе если она в одну полосу там 8 см!!! 8 см полоса то....
  • Хорошего Вам Настроения
    Процент дебилов за рулём очень высок, и это не удивительно исходя из результатов выборов президента 2019 г, все закономерно (
  • Максим Максимович b5166c8f
    Судя по комментам, дураков много не только за рулём.
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