До 15 грудня в Україну надійде 50 тис. флаконів препарату "Ремдесивір" для лікування хворих на COVID-19, - Ляшко

До 15 грудня в Україну має бути поставлено нову партію препарату "Ремдесивір", який використовується для лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держава закупила "Ремдесівір" і віддала його в регіони. Ми побачили, що в цю хвилю значно зросло споживання Ремдесивіру порівняно з тією хвилею, яка була навесні. Це оперативно зобов'язало нас зробити додаткові закупівлі, зараз вони будуть проведені... За укладеним договором до 15 грудня очікується постачання ще 50 тисяч флаконів, які будуть розподілені до регіонів", - сказав міністр.

Очільник МОЗ також повідомив, що ведеться робота з постачання в Україну інноваційних антиковидних препаратів.

"Ми працюємо над тим, щоб поставили в Україну інноваційні препарати, які розроблені безпосередньо для лікування ковіда. У середу Кабінет міністрів ухвалив постанову, де до номенклатури для закупівлі включено два препарати прямої дії... У нас на завершальній стадії це підписання. Бронь для Україна є. Як тільки ці компанії відвантажуватимуть на продаж ці препарати, в Україну вони надійдуть одними з перших", - сказав Ляшко.

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