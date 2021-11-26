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До 15 грудня в Україну надійде 50 тис. флаконів препарату "Ремдесивір" для лікування хворих на COVID-19, - Ляшко

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До 15 грудня в Україну надійде 50 тис. флаконів препарату "Ремдесивір" для лікування хворих на COVID-19, - Ляшко
До 15 грудня в Україну має бути поставлено нову партію препарату "Ремдесивір", який використовується для лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держава закупила "Ремдесівір" і віддала його в регіони. Ми побачили, що в цю хвилю значно зросло споживання Ремдесивіру порівняно з тією хвилею, яка була навесні. Це оперативно зобов'язало нас зробити додаткові закупівлі, зараз вони будуть проведені... За укладеним договором до 15 грудня очікується постачання ще 50 тисяч флаконів, які будуть розподілені до регіонів", - сказав міністр.

Очільник МОЗ також повідомив, що ведеться робота з постачання в Україну інноваційних антиковидних препаратів.

"Ми працюємо над тим, щоб поставили в Україну інноваційні препарати, які розроблені безпосередньо для лікування ковіда. У середу Кабінет міністрів ухвалив постанову, де до номенклатури для закупівлі включено два препарати прямої дії... У нас на завершальній стадії це підписання. Бронь для Україна є. Як тільки ці компанії відвантажуватимуть на продаж ці препарати, в Україну вони надійдуть одними з перших", - сказав Ляшко.

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Топ коментарі

  • YU ST
    У мене в грудні 2020 лікарі здерли 240 дол за кожен флакончик того ліку. Це є лік проти *****, Україна його закупляла по 24 дол., лікарі нахабно списували у удесятидорого продавали з під поли, хоч насправді я його не потребував, бо жодного разу не потребував штучного дихання. Але дружину впровадили у стан паніки, що аналізи погані. Купила 3 флакони за майже 800 дол. Коли сказав, що більше не куплятиму - негайно виписали - здоровий. Ось така укромедицина...
  • 4uxpux
    Вакцинированные пусть не радуются,ща новую версию завезли вируса)А кололи от старой
  • Иван Иван 31509c93
    это от старой версии схемы с откатами при закупках
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