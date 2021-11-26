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Україну вперше відвідає топменеджмент Apple, - керівник Мінцифри Федоров

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Україну вперше відвідає топменеджмент Apple, - керівник Мінцифри Федоров
Наступного тижня Україну вперше відвідає топменеджмент Apple для презентації проєктів, напрацьованих з представниками Міністерства цифрової трансформації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Окрім онлайн-презентації соціальних послуг, наступного тижня ми матимемо ще одну важливу подію - в Україну вперше приїжджає топ-менеджер Apple. На чолі з Марком Ленноном - Worldwide Head of Government. Після нашої першої зустрічі у Кремнієвій долині у вересні ми постійно перебували у процесі обговорення спільних проектів", - написав Федоров.

Він зазначив, що один із проектів - можливе застосування технологій Apple у переписі населення 2023 року.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    розповісте йому, шо в "дію" війти тре мoрдою перед телефоном торґувати, а краще дайте йому спробувать
  • Максим Максимович b5166c8f
    Если успеет до переворота.
  • kelt kant
    Stepan Стенькович 2acd5f06 свино-собака, ты лучше переживай, чтобы твое кремлевское ботоксное ху@ло вашему новому хозяину Сицзинпиню, стоя на коленках, в эротическом запале ничего не откусило как там ваше Забайкалье, китаезы уже по самые помидоры освоили или пока только на пол-шишечки?
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