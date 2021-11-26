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Радник США з нацбезпеки Салліван і Єрмак обговорили військові дії Росії поблизу кордонів України

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Радник США з нацбезпеки Салліван і Єрмак обговорили військові дії Росії поблизу кордонів України
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у п'ятницю провів телефонну розмову з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.

Відповідна заява речниці Ради національної безпеки США Емілі Горн розміщено на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

"Вони обговорили їх спільне занепокоєння щодо військових дій Росії, що тривають поблизу кордону України та її жорстку риторику щодо України. Вони погодились, що всі сторони мають докладати дипломатичних зусиль для зняття напруги. Салліван підкреслив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку США", - йдеться у заяві.

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Топ коментарі

  • Yan Pastars
    А хто такий той дермак щоб з ним це обговорювати?
  • Alexey Chernyavsky
    В Украине кроме Ермака говорить не скем? Так нахера выбирали пугало на место Президента, если все вопросы решает Ермак.
  • Василь Довганенко 7230397a
    Чому американці не звертають уваги на викриття зради Єрмака патріотично налаштованих українців?
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