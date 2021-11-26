Головні новини 26 листопада: Зеленський заявив про переворот за участі Ахметова, найстрашніший штам COVID-19 вже у Європі
Зеленський розказав про переворот
Президент твердить, що в Україні готували державний переворот - та ще й хотіли "втягнути" у нього олігарха Ріната Ахметова, залучивши того до фінансування перевороту (свої ж відносини з бізнесменом він порівнює з війною). Заколотники, за словами глави держави, також мали намір використати акцію протеста, заплановану на 1 грудня. Окремо Зеленський пояснив, що планували саме переворот, а не путч - тобто, армійців серед заколотників не було.
Ахметов відкидає звинувачення.
Журналіст BuzzFeed пише з посиланням на джерела, близькі до Зеленського, що заколотники - один офіцер ФСБ та троє колишніх спіробітників МВС, які зараз переховуються в окупованому Криму.
Росія голосом Пєскова каже, що вона тут ні до чого.
Інші питання пресмарафону
Марафон був довгим і насиченим, президент неодноразово вступав в суперечки з журналістами. От головні меседжі: Бурба - авантюрист і намагався посварити Україну зі США, принесши "формулу ковіду", Єрмак - "потужна людина" (і наказів у спецоперації з "вагнерівцями" він не давав), Татаров - особиста відповідальність Єрмака. День народження голови ОП в Карпатах не святкували, "циган, ведмедів та журналістів" туди не запрошували, а відпочивати у резиденції глава держави має право.
Спецоперація із затримання "вагнерівців" - добре, що зірвалася, бо "Ердоган би не пробачив".
Воєнного стану не буде. Так само, як і повернення Донбасу силою.
Український воїн загинув на Донбасі
Окупанти обстрілювали захисників України в напрямку Мар’їнки. Один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
Призначено двох суддів КС
Президент призначив двох суддів Конституційного Суду - Олександра Петришина і Оксану Грищук. Суддів призначено на місця, які залишалися вакантними з березня цього року.
Чаусу та Семенченку подовжили запобіжні заходи
Колишнього суддю Чауса залишили під домашнім арештом. Примітно, що на засіданні суду він був у бронежилеті (але без каски).
Також запобіжний захід продовжили екснардепу Семенченко - він залишається за ґратами.
Новий штам COVID-19 - найстрашніший
Цей штам виявили у Південній Африці, імовірно, він буде називатися "ню". ВООЗ збирає через нього екстренну нараду. Штам може передаватися від людини до людини ще легше, ніж "дельта", а вплив вакцин на нього ще менший. Велика Британія через цей новий штам припиняє польоти до 6 країн. Але штам уже в Європі: його виявили в Бельгії.
Україна поки - на другому місці в світі за смертністю від коронавірусу. При цьому МОЗ очікує, що хвиля коронавірусу піде з нашої країни до Нового року.