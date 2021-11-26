Разумков підтвердив, що балотуватиметься у президенти

Ексспікер ВР Дмитро Разумков збирається створити власну політичну партію та взяти участь як у президентських, так і у парламентських виборах.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я реалізую всі амбіції, які будуть, для того, щоб дійсно змінити цю країну. Те, що не вийшло зробити у 19-му році, будемо робити далі", - сказав Разумков.

"Я приймав участь у всіх виборах. Я думаю, що в наступних виборах я також прийму участь. В іпостасі тих, хто йде на ці вибори. І президентські, і парламентські", - додав він.

Політик підкреслив, що створюватиме саме партію, а не "партійний проєкт".

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"Я встигну. Я багато що встиг з 2018 по 2019-й, результати говорять самі за себе. І я впевнений, що я встигну до наступних парламентських виборів разом з людьми, які йдуть сьогодні зі мною і які, я сподіваюся, доєднаються до нас згодом", - додав він.