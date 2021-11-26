35% військових вірять щодо "Вагнергейту" Бурбі, 27% - Зеленському, - опитування Шустера. ІНФОГРАФІКА

Ще 38% військовослужбовців не визначилися з тим, кому більше вірити щодо зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".